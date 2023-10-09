ドイツ、ブラジルなど五輪へ バレーボール男子
2023年10月09日17時28分
バレーボール男子のパリ五輪予選は８日、各地で最終戦が行われ、Ａ組はドイツとブラジルが出場権を獲得した。ドイツが７戦全勝で１位、ブラジルが６勝１敗で２位。
Ｃ組はポーランドとカナダが五輪切符を手にした。ポーランドが７戦全勝でトップ。カナダは５勝２敗でアルゼンチンと並んだが、勝ち点で上回り２位となった。 （時事）
ドイツ、ブラジルなど五輪へ バレーボール男子
2023年10月09日17時28分
バレーボール男子のパリ五輪予選は８日、各地で最終戦が行われ、Ａ組はドイツとブラジルが出場権を獲得した。ドイツが７戦全勝で１位、ブラジルが６勝１敗で２位。
Ｃ組はポーランドとカナダが五輪切符を手にした。ポーランドが７戦全勝でトップ。カナダは５勝２敗でアルゼンチンと並んだが、勝ち点で上回り２位となった。 （時事）
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