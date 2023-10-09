円、１４９円台前半 ロンドン外為
2023年10月09日17時25分
【ロンドン時事】週明け９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、リスク回避の円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４９円台前半で取引された。午前９時現在は１４９円１２～２２銭と、前週末午後４時比２０銭の円高・ドル安。
円、１４９円台前半 ロンドン外為
2023年10月09日17時25分
【ロンドン時事】週明け９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、リスク回避の円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４９円台前半で取引された。午前９時現在は１４９円１２～２２銭と、前週末午後４時比２０銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル