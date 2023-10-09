【ジャカルタ＝時事】インドネシア政府は動植物由来の生物資源であるバイオマスの利用を最大化させる方針だ。今後は特に電力分野でバイオマスを使った発電を推進し、２０６０年には６０００万キロワット（ｋＷ）分のバイオマス発電を目指す。バイオマス関連では現在、国営電力Ｐ…