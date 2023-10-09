【バンコク時事】タイ小売り大手セントラル百貨店グループ傘下の不動産会社セントラル・パタナ（ＣＰＮ）のワンラヤー社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は９日、新ブランドの商業施設とオフィスビル「セントラルパーク」を展開すると発表した。

セントラルパークは、広大な土地…