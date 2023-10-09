【シンガポール時事】シンガポールのデズモンド・リー国家開発相は８日、フェイスブックへの投稿で、建設会社グレートアースの経営破綻により完成が遅れていた西部クレメンティのＢＴＯ方式（一定の応募があれば建築に着手する受注建築）公団住宅「ウエストコースト・パークビュ…
建設会社破綻で遅延の公団住宅、すべて完成 請負先は２１年…
【シンガポール時事】シンガポールのデズモンド・リー国家開発相は８日、フェイスブックへの投稿で、建設会社グレートアースの経営破綻により完成が遅れていた西部クレメンティのＢＴＯ方式（一定の応募があれば建築に着手する受注建築）公団住宅「ウエストコースト・パークビュ…
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