古今亭 志ん橋さん（ここんてい・しんきょう、本名小椋幸彦＝おぐら・ゆきひこ＝落語家）８日午前５時４３分、大腸がんのため東京都内の自宅で死去、７９歳。東京都出身。葬儀は１６日午前１０時から東京都渋谷区西原２の４２の１の代々幡斎場で。喪主は妻和子（かずこ）さん。



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６９年、古今亭志ん朝に入門。８２年に真打ちに昇進し、六代目志ん橋を襲名した。８６年に文化庁芸術祭賞団体賞。