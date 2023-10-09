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古今亭志ん橋さん死去　落語家

古今亭志ん橋さん死去　落語家

2023年10月09日16時17分

古今亭志ん橋さん（落語協会提供）

古今亭志ん橋さん（落語協会提供）

　古今亭　志ん橋さん（ここんてい・しんきょう、本名小椋幸彦＝おぐら・ゆきひこ＝落語家）８日午前５時４３分、大腸がんのため東京都内の自宅で死去、７９歳。東京都出身。葬儀は１６日午前１０時から東京都渋谷区西原２の４２の１の代々幡斎場で。喪主は妻和子（かずこ）さん。

【写真特集】追悼 2023

　６９年、古今亭志ん朝に入門。８２年に真打ちに昇進し、六代目志ん橋を襲名した。８６年に文化庁芸術祭賞団体賞。

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