【バンコク時事】日本政府観光局（ＪＮＴＯ）は６～８日の３日間、バンコク中心部の大型商業施設サイアム・パラゴンで１５回目となる訪日旅行フェア「ＶＩＳＩＴＡＰＡＮＩＴ（個人旅行）フェア」を開催した。フェアはタイで行われる日本の観光に特化した旅行博では最大規模。今…
ＪＮＴＯ、日本の地方の魅力発信 バンコクで１５回目旅行フ…
【バンコク時事】日本政府観光局（ＪＮＴＯ）は６～８日の３日間、バンコク中心部の大型商業施設サイアム・パラゴンで１５回目となる訪日旅行フェア「ＶＩＳＩＴＡＰＡＮＩＴ（個人旅行）フェア」を開催した。フェアはタイで行われる日本の観光に特化した旅行博では最大規模。今…
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