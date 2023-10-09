中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年10月09日15時06分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で９日、中国海警局の「海警」４隻が約２時間にわたり、日本の領海に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は９月２４日以来で、今年２５回目。
第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は午前１０時３０～４５分ごろ、久場島東北東の領海に侵入。午後０時１５～３０分ごろ、同島北北西から領海を出た。
中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年10月09日15時06分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で９日、中国海警局の「海警」４隻が約２時間にわたり、日本の領海に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は９月２４日以来で、今年２５回目。
第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は午前１０時３０～４５分ごろ、久場島東北東の領海に侵入。午後０時１５～３０分ごろ、同島北北西から領海を出た。
こんな記事も
社会用語
社会
被災支援で来島を 「マウイ太鼓」代表、福島訪問(10/09 17:22)
焼却炉にガソリン２０リットル 行動予定把握し計画か―足立区住職殺害・警視庁(10/09 16:55)
古今亭志ん橋さん死去 落語家(10/09 16:17)
中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖(10/09 15:06)
新幹線乗客「薬品漏れた」と通報 子ども含む５人けがか―仙台(10/09 14:38)
鳥島近海で地震か、一時津波注意報 伊豆、小笠原や千葉、鹿児島など―八丈島６０センチ観測(10/09 12:27)
賃貸住宅に見守りサービス 高齢者ら向け、制度化検討―政府(10/09 10:49)
霊園完売せず関係悪化か 宗派を巡り販売方針に溝―足立区住職練炭殺害―警視庁(10/09 07:16)
「自己肯定感崩れ視野狭く」 元少年の心理、専門家分析―東大前刺傷１２日初公判・東京地裁(10/09 07:09)
岐阜で震度３(10/08 23:25)
両陛下、サツマイモ栽培会社訪問 国体フェンシング観戦も―鹿児島(10/08 21:03)
世界一「那覇大綱挽」、２万人熱戦 ４年ぶり制限なし―沖縄(10/08 18:50)
中高大男子が体力低下傾向 コロナ禍の活動制限影響か―スポーツ庁(10/08 17:10)
家出の若者にシェルター 「トー横」念頭、トラブル防止―こども家庭庁(10/08 07:20)
遺族「一日も早く出頭を」 道交法違反で初の重要手配―大分・別府ひき逃げ事件(10/08 07:11)
東京・渋谷で通行人に車突っ込む スクランブル交差点で７人けが(10/07 23:51)
岩手で震度３(10/07 23:51)
栃木・朝日岳で男女４人死亡 登山中に遭難(10/07 22:21)
石材会社社長ら男女２人逮捕 納骨堂に大量練炭、住職殺害容疑―警視庁(10/07 21:50)
「ＮＧリスト」に批判相次ぐ 会見やり直し求める声も―ジャニーズ問題で識者ら(10/07 20:34)
めぐみさんと再会願いコンサート 小中時代の同級生ら―新潟市(10/07 19:42)
花粉症対策で重点伐採区域 今週にも閣僚会議―岸田首相表明(10/07 17:49)
藤井七冠が先勝 将棋・竜王戦(10/07 17:27)
「ざっくばらんで豪快」 多趣味、自ら造園も―死亡の源証寺住職(10/07 17:09)
トラック諸島近海で台風１５号発生 気象庁(10/07 17:09)
両陛下、国体開会式に出席 「開催への努力に敬意」―鹿児島(10/07 16:39)
団員急死で調査チーム 大劇場の休演延長―宝塚歌劇団(10/07 15:10)
「○○ペイで返金」は詐欺 在庫切れ装い、送金誘導―国民生活センター(10/07 13:30)
司法試験、２６年からデジタル化 筆記からパソコン方式へ―受験者・採点者の負担軽減・法務省(10/07 13:30)
プラネタリウム１００年企画展 東京・多摩六都科学館で始まる(10/07 10:21)