米大リーグ・談話
2023年10月09日14時44分
◇勝ててよかった
ツインズ・前田 勝ててよかった。いい形で本拠地に戻ることができるし、チームの雰囲気もいい。自分もどこで投げるかは分からないが、頑張る。（時事）
米大リーグ・談話
2023年10月09日14時44分
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