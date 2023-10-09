【バンコク時事】タイ財務省財政政策局がこのほど集計した２０２３財政年度当初１１カ月（２２年１０～２３年８月）における税還付などを差し引いた政府純収入は、２兆３６８８億６２００万バーツ（約９兆５０００億円）となった。当初目標を１５３２億９３００万バーツ、６．９…
２３年度の政府純収入、目標を６．９％上回る 景気回復で法…
【バンコク時事】タイ財務省財政政策局がこのほど集計した２０２３財政年度当初１１カ月（２２年１０～２３年８月）における税還付などを差し引いた政府純収入は、２兆３６８８億６２００万バーツ（約９兆５０００億円）となった。当初目標を１５３２億９３００万バーツ、６．９…
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