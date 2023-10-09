西村は１３位 米女子ゴルフ
2023年10月09日09時39分
【ザ・コロニー（米テキサス州）時事】米女子ゴルフのボランティアーズ・オブ・アメリカは８日、テキサス州ザ・コロニーのオールドアメリカンＧＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、首位と１０打差の１８位で出た西村優菜は２バーディー、ノーボギーの６９とスコアを伸ばし、通算３アンダーで１３位だった。勝みなみは７０で回り、１オーバーの２９位。
金孝周（韓国）が通算１３アンダーで優勝。ツアー通算６勝目を挙げた。
西村は１３位 米女子ゴルフ
2023年10月09日09時39分
【ザ・コロニー（米テキサス州）時事】米女子ゴルフのボランティアーズ・オブ・アメリカは８日、テキサス州ザ・コロニーのオールドアメリカンＧＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、首位と１０打差の１８位で出た西村優菜は２バーディー、ノーボギーの６９とスコアを伸ばし、通算３アンダーで１３位だった。勝みなみは７０で回り、１オーバーの２９位。
金孝周（韓国）が通算１３アンダーで優勝。ツアー通算６勝目を挙げた。
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