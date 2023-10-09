「連帯と哀悼」表明 イスラエル首相と電話会談―ゼレンスキー氏
2023年10月09日06時02分
「連帯と哀悼」表明 イスラエル首相と電話会談―ゼレンスキー氏
2023年10月09日06時02分
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ウォール・ストリート・ジャーナル