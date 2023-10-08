剣道少年は男女とも鹿児島Ｖ 国体
2023年10月08日19時50分
特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」は８日、霧島市牧園アリーナなどで競技が始まり、剣道の少年男子、少年女子はともに鹿児島が優勝した。トライアスロンの成年男子は内田弦大（滋賀）が１時間５９分５０秒で勝ち、成年女子は江田佳子（東京）が２時間１５分５１秒で制した。
高校野球硬式１回戦は雨天中止。今夏の全国選手権大会決勝と同じカードの慶応（神奈川）―仙台育英（宮城）など４試合は９日に実施される。
剣道少年は男女とも鹿児島Ｖ 国体
2023年10月08日19時50分
特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」は８日、霧島市牧園アリーナなどで競技が始まり、剣道の少年男子、少年女子はともに鹿児島が優勝した。トライアスロンの成年男子は内田弦大（滋賀）が１時間５９分５０秒で勝ち、成年女子は江田佳子（東京）が２時間１５分５１秒で制した。
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