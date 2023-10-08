スタンレー女子ゴルフ・談話
2023年10月08日18時53分
◇８番ダボから悲劇が
小祝さくら （第１打が隣のホール付近に行くなどした）８番のダブルボギーから悲劇が始まった。全く立て直せず、ショットが良くないまま終わったので、次週が心配。
◇パットを気持ち良く
安田祐香 いつもはパットに自信がないけど、今週は気持ち良く打てた。パットが入ると優勝争いに加われるんだと、その大事さがよく分かった。
スタンレー女子ゴルフ・談話
2023年10月08日18時53分
◇８番ダボから悲劇が
小祝さくら （第１打が隣のホール付近に行くなどした）８番のダブルボギーから悲劇が始まった。全く立て直せず、ショットが良くないまま終わったので、次週が心配。
◇パットを気持ち良く
安田祐香 いつもはパットに自信がないけど、今週は気持ち良く打てた。パットが入ると優勝争いに加われるんだと、その大事さがよく分かった。
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