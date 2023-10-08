◇８番ダボから悲劇が

小祝さくら （第１打が隣のホール付近に行くなどした）８番のダブルボギーから悲劇が始まった。全く立て直せず、ショットが良くないまま終わったので、次週が心配。

◇パットを気持ち良く

安田祐香 いつもはパットに自信がないけど、今週は気持ち良く打てた。パットが入ると優勝争いに加われるんだと、その大事さがよく分かった。