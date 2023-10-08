【アントワープ（ベルギー）時事】体操の世界選手権最終日は８日、ベルギーのアントワープで種目別決勝が行われ、女子平均台に２０２１年大会覇者の芦川うらら（日体大）が出場。

男子は平行棒に萱和磨（セントラルスポーツ）と杉本海誉斗（相好ク）、鉄棒には今大会３個目の金メダルを目指す橋本大輝（順大）と千葉健太（セントラルスポーツ）が登場。