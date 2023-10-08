バレーボール男子のパリ五輪予選東京大会最終日は８日、国立代々木競技場で行われ、既に五輪出場権を獲得している世界ランキング４位の日本は同２位の米国と対戦。ここまで日本は５勝１敗、同じく五輪出場を決めた米国は６戦全勝。