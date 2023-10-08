９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年10月08日15時19分
▽楽天・則本―ロッテ・小島（楽天モバイルパーク宮城）
▽オリックス・曽谷―ソフトバンク・有原（京セラドーム大阪）
９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年10月08日15時19分
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