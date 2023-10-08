パ・リーグ公示（８日） プロ野球
2023年10月08日15時19分
【出場選手登録抹消】▽オリックス・山崎福也投手、漆原大晟投手、福永奨捕手、渡部遼人外野手、Ｔ―岡田外野手▽ロッテ・佐々木千隼投手（再登録は１８日以降）
パ・リーグ公示（８日） プロ野球
2023年10月08日15時19分
【出場選手登録抹消】▽オリックス・山崎福也投手、漆原大晟投手、福永奨捕手、渡部遼人外野手、Ｔ―岡田外野手▽ロッテ・佐々木千隼投手（再登録は１８日以降）
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