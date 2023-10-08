稲森が今季初Ｖ ＡＣＮ男子ゴルフ
2023年10月08日14時54分
【男子ゴルフ・ＡＣＮチャンピオンシップ】最終日（８日、兵庫・三甲ＧＣジャパン、７２９５ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
３位から出た稲森佑貴が今季初勝利を挙げた。昨年のジャパン・プレーヤーズ選手権以来のツアー５勝目。通算１７アンダーで並んだ宋永漢（韓国）とのプレーオフを制した。
稲森が今季初Ｖ ＡＣＮ男子ゴルフ
2023年10月08日14時54分
【男子ゴルフ・ＡＣＮチャンピオンシップ】最終日（８日、兵庫・三甲ＧＣジャパン、７２９５ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
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