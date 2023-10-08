７日の日本選手 米大リーグ
2023年10月08日09時31分
▽ツインズ・前田 アストロズとの地区シリーズ第１戦で０―３の四回に２番手で登板。２回４安打２失点、２奪三振、２四球、１暴投。（時事）
７日の日本選手 米大リーグ
2023年10月08日09時31分
▽ツインズ・前田 アストロズとの地区シリーズ第１戦で０―３の四回に２番手で登板。２回４安打２失点、２奪三振、２四球、１暴投。（時事）
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