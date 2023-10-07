女子の湯浅は頂点に一歩届かなかった。何度も世界の舞台で戦ってきた地元中国のライバル、劉清※（※サンズイにケモノヘンに奇）（６７１）との決勝。ミスのない踊りで観客を沸かせたが、結果は１―２。悔しさをにじませつつ、「ベストは尽くした」と言った。

早々に敗退した９月の世界選手権から復調したものの、優勝者に与えられるパリ五輪切符はまたもお預けに。「（今大会の）感触はすごく良かった。これを大事にしたい」と今後の戦いを見据えた。 （時事）