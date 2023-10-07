日本とウクライナ両政府は７日、同国に対する安全保障上の支援に関する２国間協定の締結に向けた初協議をオンラインで行った。日本側は外務省の中込正志欧州局長、ウクライナ側はジョウクバ大統領府副長官が出席。双方の基本的立場を確認し、協力して文書作成作業を進めることで一致した。