西矢が３位 スケートボード
2023年10月07日22時29分
スケートボードの世界最高峰プロツアー、ストリートリーグ（ＳＬＳ）の今季第３戦は７日、シドニーで行われ、女子で東京五輪金メダルの西矢椛（サンリオ）が３位に入った。男子で東京五輪覇者の堀米雄斗（ＭＩＸＩ）は５位だった。（時事）
西矢が３位 スケートボード
2023年10月07日22時29分
スケートボードの世界最高峰プロツアー、ストリートリーグ（ＳＬＳ）の今季第３戦は７日、シドニーで行われ、女子で東京五輪金メダルの西矢椛（サンリオ）が３位に入った。男子で東京五輪覇者の堀米雄斗（ＭＩＸＩ）は５位だった。（時事）
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