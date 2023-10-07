岸田首相、マレーシア訪問へ １１月上旬、フィリピンも
2023年10月07日22時18分
岸田文雄首相は１１月上旬にマレーシアを訪問する方向で調整に入った。既に検討しているフィリピンと併せ、同月３～５日の歴訪日程を想定している。両国とも首脳会談を行う。政府関係者が７日、明らかにした。
岸田首相、マレーシア訪問へ １１月上旬、フィリピンも
2023年10月07日22時18分
岸田文雄首相は１１月上旬にマレーシアを訪問する方向で調整に入った。既に検討しているフィリピンと併せ、同月３～５日の歴訪日程を想定している。両国とも首脳会談を行う。政府関係者が７日、明らかにした。
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