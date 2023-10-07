楽天の松井裕が５００試合登板 プロ野球
2023年10月07日22時10分
楽天の松井裕樹投手は７日、ソフトバンク最終戦（楽天）の九回に登板し、通算５００試合登板を達成した。プロ野球１０７人目。初登板は２０１４年４月２日のオリックス２回戦（コボスタ宮城）での先発。
楽天の松井裕が５００試合登板 プロ野球
2023年10月07日22時10分
楽天の松井裕樹投手は７日、ソフトバンク最終戦（楽天）の九回に登板し、通算５００試合登板を達成した。プロ野球１０７人目。初登板は２０１４年４月２日のオリックス２回戦（コボスタ宮城）での先発。
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