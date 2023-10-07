半井が金、パリ五輪出場権 ブレイキン
2023年10月07日21時36分
杭州アジア大会のブレイキン（ブレイクダンス）で７日、男子の半井重幸（ダンサー名ＳＨＩＧＥＫＩＸ）が金メダルを獲得し、来年のパリ五輪出場権を獲得した。 （時事）
半井が金、パリ五輪出場権 ブレイキン
2023年10月07日21時36分
杭州アジア大会のブレイキン（ブレイクダンス）で７日、男子の半井重幸（ダンサー名ＳＨＩＧＥＫＩＸ）が金メダルを獲得し、来年のパリ五輪出場権を獲得した。 （時事）
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