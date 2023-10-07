米、「テロ」とハマス非難 イスラエルとの連携確認
2023年10月07日23時13分
【ワシントン時事】米国家安全保障会議（ＮＳＣ）のワトソン報道官は７日、声明を出し、イスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃について、「テロを正当化することは決してない」と非難した。
米、「テロ」とハマス非難 イスラエルとの連携確認
2023年10月07日23時13分
【ワシントン時事】米国家安全保障会議（ＮＳＣ）のワトソン報道官は７日、声明を出し、イスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃について、「テロを正当化することは決してない」と非難した。
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