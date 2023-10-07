自民、秋田２区に大館市長
2023年10月07日20時21分
自民党秋田県連は７日、次期衆院選の公認候補となる秋田２区の支部長に大館市長の福原淳嗣氏（５５）を選任することを決めた。近く党本部に申請する。福原氏は大館市議や衆院議員秘書を経て２０１５年の市長選で初当選し、今年４月に３選を果たしている。
秋田２区は金田勝年元法相（７４）が９月に次期衆院選不出馬を表明。県連が後継候補の選定を進めていた。
自民、秋田２区に大館市長
2023年10月07日20時21分
自民党秋田県連は７日、次期衆院選の公認候補となる秋田２区の支部長に大館市長の福原淳嗣氏（５５）を選任することを決めた。近く党本部に申請する。福原氏は大館市議や衆院議員秘書を経て２０１５年の市長選で初当選し、今年４月に３選を果たしている。
秋田２区は金田勝年元法相（７４）が９月に次期衆院選不出馬を表明。県連が後継候補の選定を進めていた。
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