◇調子上がっている

森田遥 少しずつ調子が上がってきている。それを引き続き管理できている感じ。（最終日は）バーディー合戦になると思うので、取れるところで取って、目の前の一打に集中していきたい。

◇パッティング向上

吉本ひかる 前週からパッティングが良くなった。自分の写真を見たら肩が上がっていて、力を抜くことが大事と気が付いた。最終日はいいバーディーパットを打てるように心掛け、優勝を目指す。