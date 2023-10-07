◇落ち着いてできた

友野一希 体のコントロールができていなかったが、落ち着いて演技ができた。そこは成長できた部分。

◇耐え切れた

島田高志郎 ミスもたくさんあった中で、何とか耐え切ることができた。ほっとしている。