プロスケーターの宮原さんは２０２１年以来となる競技会で伸び伸びと演じた。ステファン・ランビエル氏が振り付けた「ロミオとジュリエット」の世界観を高いスケーティング技術で表現し、表情豊かに滑った。

演技を見守った男子の島田は思わず涙。宮原は「まさか感動で涙を流してもらえるとは」と笑いつつ、「曲に入り込んで滑ることができた」と満足そうだった。

世界選手権銀メダルや１８年平昌五輪４位などの実績を挙げ、２２年に現役を引退。今大会への出場が決まってから急ピッチでプログラムを仕上げた。「不安もあったが、やれることだけやっていこうと思った。スケートのトレーニングが好きだな、と改めて感じられた」と笑顔だった。