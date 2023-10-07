ＡＣＮ男子ゴルフ・談話
2023年10月07日18時39分
◇耐えられた
今平周吾 なかなかチャンスにつかず、伸ばし切れなかったが耐えられた。風もきのうより難しかった。
◇完璧以上
近藤智弘 （７番のイーグルは）完璧以上のアプローチだった。ああいった思い切ったショットを増やしていきたい。
ＡＣＮ男子ゴルフ・談話
2023年10月07日18時39分
◇耐えられた
今平周吾 なかなかチャンスにつかず、伸ばし切れなかったが耐えられた。風もきのうより難しかった。
◇完璧以上
近藤智弘 （７番のイーグルは）完璧以上のアプローチだった。ああいった思い切ったショットを増やしていきたい。
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