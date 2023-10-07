【アントワープ（ベルギー）時事】体操の世界選手権第８日は７日、ベルギーのアントワープで種目別決勝が行われ、男子ゆかは団体総合、個人総合との３冠が懸かる橋本大輝（順大）と、２０２１年大会銀メダルの南一輝（エムズスポーツク）が登場。同あん馬は千葉健太（セントラルスポーツ）、女子跳馬は宮田笙子（順大）が出場。