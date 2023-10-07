【男子ゴルフ・ＡＣＮチャンピオンシップ】第３日（７日、兵庫・三甲ＧＣジャパン、７２９５ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）

今季２勝目を目指す今平周吾が３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算１３アンダーで単独首位を守った。

１打差の２位に池田勇太。さらに１打差で近藤智弘、稲森佑貴、宋永漢（韓国）の３人が続いた。