法大、早大が先勝 東京六大学野球
2023年10月07日17時31分
東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第１日は７日、神宮球場で１回戦２試合が行われ、法大が東大に６―１で、早大は立大に５―４で先勝した。
法大は二回から登板した吉鶴（３年、木更津総合）が５回無失点と好投。早大は九回に代打篠原（４年、早大学院）、代打梅村（３年、早稲田実）の連続適時打で逆転サヨナラ勝ちした。
法大、早大が先勝 東京六大学野球
2023年10月07日17時31分
東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第１日は７日、神宮球場で１回戦２試合が行われ、法大が東大に６―１で、早大は立大に５―４で先勝した。
法大は二回から登板した吉鶴（３年、木更津総合）が５回無失点と好投。早大は九回に代打篠原（４年、早大学院）、代打梅村（３年、早稲田実）の連続適時打で逆転サヨナラ勝ちした。
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （７日）(10/07 20:10)
プロ野球速報 （７日）(10/07 20:10)
シーズン最終戦に命運 ロッテ、本拠地で痛い黒星―プロ野球(10/07 19:01)
カヌー・パリ五輪代表の田中が銀 サッカー男子、日韓戦で決勝―アジア大会(10/07 18:34)
杉本「すかっとした」 プロ野球・オリックス(10/07 18:25)
立大、一部の４年生復帰 東京六大学野球(10/07 18:24)
新人生海、４安打で貢献 ファーム日本選手権・ソフトバンク(10/07 18:17)
ロッテ、ＣＳ決定持ち越し プロ野球パ・リーグ(10/07 17:52)
ソフトバンク、４年ぶりＶ ファーム日本選手権(10/07 17:44)
早大・篠原、劇的な初安打 東京六大学野球(10/07 17:43)
法大、早大が先勝 東京六大学野球(10/07 17:31)
オリックスの杉本が２本塁打 プロ野球・ロッテ―オリックス(10/07 16:37)
アルカンタラが右肘手術 米大リーグ・マーリンズ(10/07 15:12)
パ・リーグ公示（７日） プロ野球(10/07 12:25)
パ・リーグ公示（７日） プロ野球(10/07 12:25)
大谷、３年連続でアーロン賞候補 米大リーグ(10/07 08:58)
ロッテ山口、苦手から４安打の猛打 ２桁得点の打線けん引―プロ野球(10/06 22:26)
プロ野球・ひとこと(10/06 21:59)
パ・リーグチーム成績表 （６日現在）(10/06 21:38)
パ・リーグ個人投手成績 （６日現在）(10/06 21:38)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （６日現在）(10/06 21:36)
パ・リーグ個人打撃成績 （６日現在）(10/06 21:36)
ロッテが大勝 プロ野球・ロッテ―オリックス(10/06 21:33)
プロ野球速報 （６日）(10/06 21:27)
プロ野球速報 （６日）(10/06 21:27)
阿部新監督、復権へ意欲 指針づくりは急務―プロ野球・巨人(10/06 21:14)
「絶対に優勝できる」 阿部新監督の一問一答―プロ野球・巨人(10/06 21:13)
阿部新監督「愛される巨人に」 ３年契約、球団初の捕手出身―プロ野球(10/06 19:49)
７日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(10/06 17:32)
内海コーチが退団 プロ野球・西武(10/06 16:37)