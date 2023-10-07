プロ野球速報 （７日）
2023年10月07日16時29分
＜パ＞
ソフト － 楽 天（１８時、楽天モバイルパーク宮城）
オリッ ４－１ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （７日）
2023年10月07日16時29分
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ソフト － 楽 天（１８時、楽天モバイルパーク宮城）
オリッ ４－１ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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