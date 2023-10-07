パ・リーグ公示（７日） プロ野球
2023年10月07日12時25分
【出場選手登録】▽オリックス・山崎福也投手▽ロッテ・メルセデス投手、益田直也投手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ロッテ・東妻勇輔投手（特例２０２３）
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