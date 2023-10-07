パ・リーグ公示（７日） プロ野球
2023年10月07日12時25分
【出場選手登録】▽オリックス・山崎福也投手▽ロッテ・メルセデス投手、益田直也投手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ロッテ・東妻勇輔投手（特例２０２３）
パ・リーグ公示（７日） プロ野球
2023年10月07日12時25分
【出場選手登録】▽オリックス・山崎福也投手▽ロッテ・メルセデス投手、益田直也投手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ロッテ・東妻勇輔投手（特例２０２３）
こんな記事も
野球
パ・リーグ公示（７日） プロ野球(10/07 12:25)
パ・リーグ公示（７日） プロ野球(10/07 12:25)
大谷、３年連続でアーロン賞候補 米大リーグ(10/07 08:58)
ロッテ山口、苦手から４安打の猛打 ２桁得点の打線けん引―プロ野球(10/06 22:26)
プロ野球・ひとこと(10/06 21:59)
パ・リーグチーム成績表 （６日現在）(10/06 21:38)
パ・リーグ個人投手成績 （６日現在）(10/06 21:38)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （６日現在）(10/06 21:36)
パ・リーグ個人打撃成績 （６日現在）(10/06 21:36)
ロッテが大勝 プロ野球・ロッテ―オリックス(10/06 21:33)
プロ野球速報 （６日）(10/06 21:27)
プロ野球速報 （６日）(10/06 21:27)
阿部新監督、復権へ意欲 指針づくりは急務―プロ野球・巨人(10/06 21:14)
「絶対に優勝できる」 阿部新監督の一問一答―プロ野球・巨人(10/06 21:13)
阿部新監督「愛される巨人に」 ３年契約、球団初の捕手出身―プロ野球(10/06 19:49)
７日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(10/06 17:32)
内海コーチが退団 プロ野球・西武(10/06 16:37)
バウアー「完全に元通り」 実戦形式で投球、回復示す―プロ野球・ＤｅＮＡ(10/06 16:17)
パ・リーグ公示（６日） プロ野球(10/06 16:09)
大谷、驚くべき指名打者 殿堂入りのマルティネス氏に聞く―米大リーグ(10/06 15:30)
ロドリゲスとの契約解除 代表「待っても難しい」―プロ野球・中日(10/06 14:33)
エプラーＧＭ辞任 千賀のメッツ―米大リーグ(10/06 12:04)
コミッショナー公示（６日） プロ野球(10/06 11:21)
実力者コレア、攻守で鼓舞 ＷＣシリーズ突破に導く―米大リーグ・ツインズ(10/06 05:42)
楽天の浅村、４番の仕事 ＣＳ争い「楽しんで」―プロ野球(10/05 23:25)
日本ハムの万波、初の本塁打王逃す プロ野球(10/05 22:32)
プロ野球・ひとこと(10/05 22:00)
パ・リーグチーム成績表 （５日現在）(10/05 21:36)
パ・リーグ個人投手成績 （５日現在）(10/05 21:24)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （５日現在）(10/05 21:22)