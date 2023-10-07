小平は予選落ち 米男子ゴルフ
2023年10月07日10時28分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのサンダーソン・ファームズ選手権は６日、ミシシッピ州ジャクソンのＣＣジャクソン（パー７２）で第２ラウンドが行われ、前日９１位と出遅れた小平智は３バーディー、４ボギーの７３で回り、通算イーブンパーで予選落ちした。
６３をマークしたベン・グリフィン（米国）が通算１４アンダーで首位に立った。
小平は予選落ち 米男子ゴルフ
2023年10月07日10時28分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのサンダーソン・ファームズ選手権は６日、ミシシッピ州ジャクソンのＣＣジャクソン（パー７２）で第２ラウンドが行われ、前日９１位と出遅れた小平智は３バーディー、４ボギーの７３で回り、通算イーブンパーで予選落ちした。
６３をマークしたベン・グリフィン（米国）が通算１４アンダーで首位に立った。
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