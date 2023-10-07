宮沢が初アシスト イングランド女子サッカー
2023年10月07日08時06分
【バルセロナ時事】サッカーのイングランド女子スーパーリーグで６日、マンチェスター・ユナイテッドの宮沢ひなたはホームのアーセナル戦に１―１の後半途中から出場し、初アシストを記録した。試合は２―２で引き分けた。
宮沢が初アシスト イングランド女子サッカー
2023年10月07日08時06分
【バルセロナ時事】サッカーのイングランド女子スーパーリーグで６日、マンチェスター・ユナイテッドの宮沢ひなたはホームのアーセナル戦に１―１の後半途中から出場し、初アシストを記録した。試合は２―２で引き分けた。
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