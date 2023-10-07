首相動静（１０月７日）
2023年10月07日10時18分
午前７時４１分、公邸発。
午前７時５１分、ＪＲ東京駅着。
午前８時２１分、やまびこ１２７号で同駅発。
午前９時８分、ＪＲ宇都宮駅着。同１２分、同駅発。
午前１０時８分、栃木県那須烏山市の小森牧場着。
首相動静（１０月７日）
2023年10月07日10時18分
午前７時４１分、公邸発。
午前７時５１分、ＪＲ東京駅着。
午前８時２１分、やまびこ１２７号で同駅発。
午前９時８分、ＪＲ宇都宮駅着。同１２分、同駅発。
午前１０時８分、栃木県那須烏山市の小森牧場着。
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