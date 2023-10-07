午前７時４１分、公邸発。

午前７時５１分、ＪＲ東京駅着。

午前８時２１分、やまびこ１２７号で同駅発。

午前９時８分、ＪＲ宇都宮駅着。同１２分、同駅発。

午前１０時８分、栃木県那須烏山市の小森牧場着。