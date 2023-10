タジキスタン、シャリナフ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジ開発基金(SFD)の最高経営責任者(CEO )を務めるスルタン・アルマーシャドは、タジキスタン共和国のAbdullzoda Ziyodullo教育・科学副大臣とともに、シャリナフ地区の新しい学校を正式に開校しました。今回の開校は、サウジ開発基金が以前に3,500万米ドルを寄付したタジキスタンの「中等教育機関建設」プロジェクトにおける第4段階の一部です。学校は国内の2万5,000人の学生に利益をもたらすことになります。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231006981662/ja/

SFD CEO H.E. Sultan Al-Marshad gives a speech at the official inauguration of Shahrinav School in Tajikistan (Photo: AETOSWire)