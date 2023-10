バージニア州リッチモンド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 空間資産管理ソリューションおよび地理情報システム(GIS)ソフトウエアの世界的リーダーであるVertiGISは、VertiGISネットワークスの新しい製品ラインに新たに追加されたVertiGISネットワーク・ロケーターを発表できることを誇りに思います。この革新的な地下施設の位置特定ソリューションは、企業が掘削前コール811やワンコール対応などの要求を効率的かつ正確に処理する方法に革命をもたらします。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231006868564/ja/

A locate request through Texas811 assigned to the "North Team;" a 3rd party locate service. (Graphic: Business Wire)