日本、北朝鮮下し連覇 アジア大会・サッカー女子
2023年10月06日23時07分
サッカーは６日、女子の決勝が行われ、日本は北朝鮮を４―１で下し、２大会連続の金メダルを獲得した。
日本にアジアの高い壁 パリ五輪切符お預け―アジア大会・ホッケー
１―１で迎えた後半に左ＣＫから大沢（千葉）が頭で決めて勝ち越し。その後も谷川（ＪＦＡアカデミー福島）、千葉（千葉）のゴールで突き放した。 （時事）
日本、北朝鮮下し連覇 アジア大会・サッカー女子
2023年10月06日23時07分
サッカーは６日、女子の決勝が行われ、日本は北朝鮮を４―１で下し、２大会連続の金メダルを獲得した。
日本にアジアの高い壁 パリ五輪切符お預け―アジア大会・ホッケー
１―１で迎えた後半に左ＣＫから大沢（千葉）が頭で決めて勝ち越し。その後も谷川（ＪＦＡアカデミー福島）、千葉（千葉）のゴールで突き放した。 （時事）
こんな記事も
スポーツ総合
サッカー日本女子、北朝鮮下し連覇 スポーツクライミングは１６歳安楽が優勝―アジア大会(10/06 23:46)
姫野、リーチら先発 ８日のアルゼンチン戦メンバー―ラグビーＷ杯(10/06 23:39)
日本、北朝鮮下し連覇 アジア大会・サッカー女子(10/06 23:07)
大沢、連覇導く決勝点 アジア大会・サッカー女子(10/06 23:05)
エースに復調気配 日本、強豪撃破で前進―バレー男子五輪予選(10/06 22:43)
ロッテ山口、苦手から４安打の猛打 ２桁得点の打線けん引―プロ野球(10/06 22:26)
日本にアジアの高い壁 パリ五輪切符お預け―アジア大会・ホッケー(10/06 22:24)
アジア大会・談話(10/06 22:17)
バレー男子五輪予選・談話(10/06 22:16)
日本、セルビアに快勝 パリ五輪圏内に浮上―バレーボール男子五輪予選(10/06 22:13)
半井、危なげなく アジア大会・ブレイキン(10/06 22:00)
プロ野球・ひとこと(10/06 21:59)
尾崎、またも失意 ６点リードから不覚―アジア大会・レスリング(10/06 21:55)
パ・リーグチーム成績表 （６日現在）(10/06 21:38)
パ・リーグ個人投手成績 （６日現在）(10/06 21:38)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （６日現在）(10/06 21:36)
パ・リーグ個人打撃成績 （６日現在）(10/06 21:36)
ロッテが大勝 プロ野球・ロッテ―オリックス(10/06 21:33)
プロ野球速報 （６日）(10/06 21:27)
プロ野球速報 （６日）(10/06 21:27)
阿部新監督、復権へ意欲 指針づくりは急務―プロ野球・巨人(10/06 21:14)
「絶対に優勝できる」 阿部新監督の一問一答―プロ野球・巨人(10/06 21:13)
斎藤、背番号９の重責 サモア戦に続いて先発―ラグビーＷ杯(10/06 21:07)
マテーラ、ボフェリら先発 日本と対戦のアルゼンチン―ラグビーＷ杯(10/06 20:16)
スタンレー女子ゴルフ・談話(10/06 20:03)
阿部新監督「愛される巨人に」 ３年契約、球団初の捕手出身―プロ野球(10/06 19:49)
パラ採火は大会発祥の地で ＩＰＣ(10/06 19:11)
３０歳工藤、悲願へ好発進 スタンレー女子ゴルフ(10/06 19:06)
今平、さえた小技 ＡＣＮ男子ゴルフ(10/06 18:30)
山添が単独首位に シニアゴルフ(10/06 18:18)