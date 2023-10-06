ロッテが２１安打１２得点で大勝。一回に先制打の山口が三回にも適時打。その後も着実に加点し、七回は打者１１人で５点を奪った。８投手の継投で相手を１点に封じ、３番手の中村稔が３勝目。オリックスは投打に精彩を欠いた。