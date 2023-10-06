【クアラルンプール時事】マレーシアの国産車企業プロトンの子会社で新エネルギー車の販売などを手掛けるプロトン・ニュー・エナジー・テクノロジー（ＰＲＯ－ＮＥＴ）は、４日から６日まで首都クアラルンプールで開催されたｅモビリティー（電気を動力とする移動手段）の展示会…
プロトン子会社、ＥＶ「スマート♯１」を公開 東南ア初投入…
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