補正予算「給付が中心」 物価高対応、早期に実行―山口公明代表
2023年10月06日21時20分
公明党の山口那津男代表は６日、仙台市内で講演し、新たな経済対策の財源を裏付ける２０２３年度補正予算案について、「早く実行できる給付が中心になると思う」と述べた。「物価高に直面しているつらい立場の人々を応援する手だてを考える必要がある。給付が適している」と強調した。
補正予算「給付が中心」 物価高対応、早期に実行―山口公明代表
2023年10月06日21時20分
公明党の山口那津男代表は６日、仙台市内で講演し、新たな経済対策の財源を裏付ける２０２３年度補正予算案について、「早く実行できる給付が中心になると思う」と述べた。「物価高に直面しているつらい立場の人々を応援する手だてを考える必要がある。給付が適している」と強調した。
こんな記事も
政治用語
政治
補正予算「給付が中心」 物価高対応、早期に実行―山口公明代表(10/06 21:20)
自民・古屋改憲本部長留任へ 事務総長に加藤前厚労相(10/06 19:59)
輸血用血液確保で検討会 防衛省、有事に備え(10/06 19:47)
知事対応は「違法で異常」 国が訴状、辺野古代執行訴訟(10/06 19:07)
首相動静（１０月６日）(10/06 18:50)
自治体のシステム改修に財政支援 マイナ総点検、１２月に結果公表―政府(10/06 18:43)
維新、鈴木宗男氏を除名へ 無断で訪ロ、吉村共同代表「考え方違う」(10/06 18:20)
自民・萩生田氏、９日から訪台 対中国にらみ連携強化(10/06 18:13)
実質賃金増、松野官房長官「国民生活に必要」(10/06 18:07)
松野官房長官「ウクライナ侵略は暴挙」 維新・鈴木氏発言に反論(10/06 17:24)
岸田首相、モルディブ次期大統領に祝辞(10/06 16:34)
暑さに強いコメの実証支援 農林分野で経済対策案―自民(10/06 16:22)
自民、選対委員長代行に浜田氏(10/06 16:08)
低所得子育て世帯に給付金を 自民議連が要望(10/06 15:49)
ナゴルノカラバフ避難民に２．９億円 政府、リビア洪水支援４．４億円(10/06 15:44)
臨時国会会期、１３日伝達へ 自・立国対委員長会談(10/06 15:19)
上川外相、８日から東南アジア歴訪 特別首脳会議の地ならし(10/06 15:11)
国民、所得税減税提言へ(10/06 14:52)
ベビーシッター割引券、発行再開 上限到達で２日に停止―加藤こども相(10/06 14:21)
上川外相、東南アジア４カ国訪問へ 特別首脳会議に向け連携確認(10/06 13:01)
松野官房長官、日ロ対話「国益の観点で対応」(10/06 12:41)
半導体に「異次元の支援」要求 自民議連、経済対策で決議(10/06 12:32)
年内解散「制約なし」 森山自民総務会長(10/06 12:32)
中朝、国連で処理水批判 日本は反論(10/06 12:23)
公明幹事長「減税は有力な選択肢」(10/06 12:20)
消費税「社会保障の重要財源」 松野官房長官(10/06 12:09)
五輪招致「国民の支持重要」 松野官房長官(10/06 12:07)
鈴木氏訪ロ、代表らに処分一任 維新(10/06 11:26)
条件付き日ロ対話の用意 制裁解除前提か―プーチン氏(10/06 07:32)
経済対策「将来に結び付く要素を」 財政健全化は成長と両立―新藤再生相・新閣僚インタビュー(10/06 07:04)