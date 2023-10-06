【サンパウロ時事】ブラジル最大の都市、サンパウロ市の８月新築分譲住宅成約戸数は前年同月比４３．１％増の８０２９戸だった。前月比は３７．８％増だった。不動産業界団体サンパウロ商用・住宅不動産売買・賃貸・管理業者組合（ＳＥＣＯＶＩ－ＳＰ）が９月２９日に発表した。…