【ロンドン時事】週末６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１４９円近辺で小動きとなった。正午現在は１４８円９９銭～１４９円０９銭と、前日午後４時比４２銭の円安・ドル高。