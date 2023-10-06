円、１４９円近辺 ロンドン外為
2023年10月06日20時26分
【ロンドン時事】週末６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１４９円近辺で小動きとなった。正午現在は１４８円９９銭～１４９円０９銭と、前日午後４時比４２銭の円安・ドル高。
円、１４９円近辺 ロンドン外為
2023年10月06日20時26分
【ロンドン時事】週末６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１４９円近辺で小動きとなった。正午現在は１４８円９９銭～１４９円０９銭と、前日午後４時比４２銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
ノーベル平和賞にモハンマディ氏 イランの女性人権活動家―自由推進へ獄中で闘争(10/06 20:43)
円、１４９円近辺 ロンドン外為(10/06 20:26)
イラン通信社、「安全脅かした人物」と批判 モハンマディ氏へのノーベル平和賞(10/06 20:15)
バヌアツの親中派首相、１カ月で失脚 後任に元職サルワイ氏(10/06 19:37)
ロシア大統領、原子力ミサイル「成功」主張 核実験禁止条約の撤回示唆(10/06 19:29)
インド北東州の洪水、死者４０人に(10/06 17:38)
円、１４８円台後半 ロンドン外為(10/06 17:24)
トランプ氏、原潜の機密漏えいか 退任後、豪富豪に―米メディア(10/06 17:04)
韓国野党代表が罪状否認 都市開発巡る背任裁判(10/06 16:58)
トランプ氏、右派候補に支持表明 下院議長選で影響力誇示―米(10/06 15:56)
閉会式は李首相出席 杭州アジア大会(10/06 15:16)
家追われた子供４３００万人 洪水など自然災害で―国連(10/06 15:07)
米、ＡＩ半導体の輸出規制強化へ 中国に事前通告―報道(10/06 14:44)
仏軍撤退「週内に開始」 ニジェール展開の１４００人(10/06 14:35)
グアイド元国会議長に逮捕状 国家反逆とマネロンの容疑―ベネズエラ(10/06 14:18)
米大統領の愛犬、追放される 相次ぐかみつき騒ぎで(10/06 14:14)
米高官「相当程度固まる」 来月調整の中国との首脳会談(10/06 12:33)
中朝、国連で処理水批判 日本は反論(10/06 12:23)
エクソン、米シェールオイル大手買収か ８．９兆円、数日中合意も―ＷＳＪ報道(10/06 12:09)
カフェに攻撃、５１人死亡 ウクライナ北東部、戦死者追悼行事の最中(10/06 10:43)
米当局、マスク氏調査 旧ツイッター買収で証券法違反容疑(10/06 10:03)
米、トルコ軍無人機を撃墜 シリア上空、同盟国間で異例(10/06 09:43)
ドローン攻撃で１１０人超死亡 軍学校の卒業式標的―シリア(10/06 09:36)
ロシア大統領、機内で手投げ弾さく裂と主張 プリゴジン氏の搭乗機墜落(10/06 09:35)
「国境の壁」建設認める 移民急増で苦渋の決断―米政権(10/06 07:42)
条件付き日ロ対話の用意 制裁解除前提か―プーチン氏(10/06 07:32)
「脱依存」道半ば 原油価格、国際社会を翻弄―石油危機から５０年(10/06 07:05)
保守与党、際立つ内向き ウクライナ対応で混乱―ポーランド総選挙、１５日投票(10/06 07:04)
ＮＹ円、１４８円台半ば(10/06 06:40)
ＮＹ株、小反落 米雇用統計控え売り買い交錯(10/06 06:21)
ウォール・ストリート・ジャーナル